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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли четыре села в Белгородской области, пострадал человек

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Inna Varenytsia/REUTERS

Сразу четыре населенных пункта Белгородской области области подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мужчина пострадал при обстреле села Тишанка Волоконовского района. В результате атаки ВСУ загорелась «Газель», припаркованная возле дома.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

Он сообщил, что под удар ВСУ также попали село Салтыково, поселок Малиновка, а также село Безымено.

20 августа три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали четыре человека.

До этого Гладков сообщал, что беспилотник совершил атаку на село Маломихайловка в Шебекинском городском округе, в результате чего получил ранения мужчина.

Ранее сообщалось, что в областной больнице Белгорода от ранений после атак ВСУ лечатся 22 человека.

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