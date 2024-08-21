Россиянам рассказали, какие грибы стоит есть при похудении

Грибы шампиньоны, портобелло и шиитаке подходят для сбалансированного питания при похудении, поскольку содержат небольшое количество калорий и богаты белком. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Пищевые волокна, также обильно присутствующие в грибах, играют важную роль в регулировании уровня глюкозы в крови и поддержании чувства сытости. Еще они улучшают пищеварение и могут помочь в уменьшении желания переедать», — отметила специалист.

Она также подчеркнула, что при выборе грибов важно убедиться, что они прошли необходимую обработку и хранятся в соответствии с рекомендациями безопасности пищевых продуктов.

До этого Тананакина предупреждала, что несмотря на содержание в грибах большого количества полезных микроэлементов, ежедневное их употребление может привести к нарушению работы пищеварительной системы. Относительно безопасной, по ее словам, будет порция весом 150-200 граммов с частотой употребления не чаще 1 раза в неделю.

Ранее врач объяснила, можно ли мясо заменить грибами.