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В РФ хотят ограничить покупку оружия для новых граждан

В ГД внесли закон об ограничении на покупку оружия для новых граждан России

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Shutterstock

Депутаты фракции »Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о временном ограничении на покупку оружия для лиц, которые стали гражданами России. Документ размещен в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке указывается, что сейчас иностранцы могут сразу после получения гражданства РФ оформлять соответствующие разрешения и приобретать огнестрельное оружие. При этом, чаще всего они не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания.

Депутат Сергей Миронов отмечал, что в РФ ежедневно в криминальных сводках появляются сообщения о серьезных происшествиях с участием мигрантов — драках и грабежах и более серьезных преступлениях. Он подчеркнул, что ситуация может усугубиться, если государство не ужесточит правила продажи оружия для мигрантов.

До этого Совфед одобрил закон о праве приставов использовать огнестрельное оружие и физическую силу.

Ранее стало известно, что россиян начнут готовить к защите при вооруженном нападении.

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