Администратора подмосковного тира, где подросток выстрелил в отца, задержали

В Подмосковье задержали администратора тира, в котором подросток случайно выстрелил в своего отца. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По подозрению в совершении преступления задержали администратора стрелкового тира. Ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

По версии следствия, 20 августа сотрудник тира в нарушение своих трудовых обязанностей пустил в заведение подростка, не заключив с ним договор об оказании услуг. Позже мужчина покинул комнату для стрельбы, хотя должен был находиться там и контролировать соблюдение правил безопасности.

Инцидент произошел в городе Реутове. Подросток пришел в тир вместе со своим отцом. Когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием в руках, мужчина зашел в небезопасную зону, и тот выстрелил, случайно попав в него. Россиянина не спасли.

Ранее россиянин открыл стрельбу из окна по стройплощадке, прилегающей к дому.