В РУДН подтвердили задержание преподавателя Экподобо Раймонда Оввигхо

В пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН) подтвердили «Газете.Ru», что силовики задержали преподавателя кафедры инновационного менеджмента Экподобо Раймонда Оввигхо. Как пишут СМИ, мужчину подозревают в организации незаконной миграции граждан Нигерии.

«Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга. В 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016 защитил кандидатскую диссертацию. Научный руководитель характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека», — отметили в пресс-службе РУДН.

На вопрос о том, занимался ли задержанный незаконной миграцией нигерийцев, обучающихся в РУДН, в университете ответили отрицательно.

«Причина задержания никак не связана с его деятельностью в университете», — подчеркнули там.

О задержании 49-летнего преподавателя РУДН сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, Экподобо Раймонд Оввигхо на протяжении трех лет помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии за деньги.

Вместе с ним задержаны три гражданина России и один гражданин Нигерии. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье преподавателя осудили за вымогательство денег у матери студента.