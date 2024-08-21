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В российском регионе образовали экстерриториальные избирательные участки

ЦИК: экстерриториальные избирательные участки образовали в Курской области

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Экстерриториальные избирательные участки создали в Курской области, где сохраняются режим КТО и режим ЧС федерального характера. Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова в ходе заседания ЦИК РФ, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас проходит сбор предложений состава участковых избирательных комиссий.

«Планируем 25 августа провести заседание Избирательной комиссии Курской области о формировании состава участковых избирательных комиссий», — сказала Малахова.

Также сообщается, что ЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области.

До этого заместитель главы ЦИК Николай Булаев сообщил, что выборы губернатора Курской области не будут переноситься, они пройдут в штатном режиме.

8 сентября 2024 года состоятся муниципальные выборы, но, согласно законодательству, ЦИК может перенести на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы в двух и более муниципальных образованиях.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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