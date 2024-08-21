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Уголовное дело о вымогательстве денег у чиновников возбудили в Подмосковье

В Подмосковье на авторов канала завели дело о вымогательстве денег у чиновников

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Depositphotos

В Подмосковье авторы канала в мессенджере стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве денег у чиновников. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, злоумышленники создали в одном из мессенджеров региональный информационный канал, чтобы публиковать там не соответствующие действительности данные о деятельности публичных лиц, которые занимают должности в органах власти Подмосковья. Целью преступников было вымогательство денег у чиновников.

Сообщается, что фигуранты с июня 2021 года по май 2023 года под угрозой распространения компрометирующих данных выдвинули требование о передаче им 1,2 млн рублей. Злоумышленников задержали после обращения пострадавшего к правоохранителям.

Уголовное дело по статье о вымогательстве с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что фигурантами стали авторы Telegram-канала «Держиморда».

Ранее банда подростков избила семиклассника в Петербурге ради вымогательства денег.

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