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В РФ продолжат финансирование программ по продвижению русского языка

Мишустин поручил выделить деньги на продвижение русского языка за рубежом

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РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать возможность выделения дополнительных средств на проведение мероприятий по продвижению русского языка за границей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

Глава кабинета министров принял участие в стратегической сессии, посвященной разработке нового национального проекта «Молодежь и дети». Ожидается, что его формирование завершится 30 августа.

По итогам заседания Мишустин дал ряд поручений Росмолодежи, министерству иностранных дел, министерству финансов, министерству образования и науки, а также министерству просвещения.

«При формировании проекта бюджета на 2025–2027 годы проработать возможность выделения дополнительных средств на реализацию ряда проектов. Также необходимо проработать возможность дополнительного финансирования: <...> мероприятий, направленных на продвижение русского языка за рубежом», — говорится в публикации.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на необходимость выделить средства на проведение на регулярной основе международных фестивалей. То же касается реализации программ развития управленческого резерва в области науки и технологий.

Вместе с этим Мишустин поручил продолжить финансирование государственной программы «Поддержка и продвижение русского языка». Оно должно осуществляться в полном объеме, подчеркнул глава правительства.

Ранее в Финляндии встревожились из-за ухудшения знания русского языка жителями страны.

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