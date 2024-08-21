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В ООН отреагировали на запрет УПЦ на Украине

Управление Верховного комиссара ООН анализирует закон о запрете УПЦ на Украине

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) изучает положения принятого Верховной радой Украины закона о полном запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом в интервью РИА Новости заявил официальный представитель организации Элизабет Троссел.

По ее словам, УВКПЧ находится в процессе получения закона. Она отметила, что организация будет продолжать следить за ситуацией с УПЦ на Украине и уведомлять о ней.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия решительно осуждает запрет канонической УПЦ.

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