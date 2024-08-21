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В Москве преподавателя РУДН задержали за организацию фиктивных браков нигерийцев

Преподавателя РУДН задержали по подозрению в организации незаконной миграции

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academy.rudn.ru

Старшего преподавателя РУДН задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо за денежное вознаграждение помогал заключить фиктивные браки гражданам Нигерии. Источник агентства рассказал, что его помощью воспользовались более 10 иностранцев, в настоящее время следствие выясняет, кто еще обращался за данной услугой к мужчине.

Telegram-канал Baza сообщал, что вместе с ним были задержаны еще четыре человека — три гражданина России и один гражданин Нигерии.

За организацию фиктивного брака преподаватель якобы брал от 60 тыс. до 150 тыс. рублей. В итоге возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).

До этого в Санкт-Петербурге ликвидировали фирму, которая оформила 400 нелегальных мигрантов.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.

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