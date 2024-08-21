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Священники РПЦ провели молебен рядом с пожаром в Пролетарске

Волгодонская епархия сообщила о проведении молебна рядом пожаром в Пролетарске

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Волгодонская епархия/VK

Священники Русской православной церкви (РПЦ) совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери возле промышленного склада в Пролетарске Ростовской области, на котором уже несколько дней тушат пожар. Информация об этом появилась на странице Волгодонской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что молебен провели иерей Виктор и протоирей Дмитрий Федоровы. Кроме того, в часовне на территории больницы священники помолились о здоровье спасателей, которые пострадали в ходе борьбы с возгоранием.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Как рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич, на нефтебазе горят около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в ходе тушения пожара пострадали 18 спасателей, пять из них находятся в реанимации. Всего в больницу обратился 41 пожарный, однако госпитализация понадобилась не всем.

Ранее сообщалось, что в Пролетарске возвели два каменных барьера вокруг горящей нефтебазы.

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