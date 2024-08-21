Психологи объяснили, в чем суть популярной у россиян «гроботерапии»

В России набирает популярность так называемая «гроботерапия» — в соцсетях пишут об очередях на такие услуги в Ижевске и Самаре. Эта процедура предполагает, что человека омывают, красиво одевают и красят, а затем «хоронят» его и проводят фуршет с родственниками. Длится все это около 40 минут. Вопреки обещаниям, такая услуга не только может не решить проблемы человека, но и причинить ему серьезный вред, предупредила в беседе с 360.ru клинический психолог и гипнотерапевт Анна Воир.

По мнению специалиста, популярность услуга приобрела в кругу людей с пограничной системой организации личности, которая приводит к чувствам пустоты и одиночества, а также вызывает тревогу, апатию и безразличие. Чтобы справиться с этими чувствами, люди готовы лечь в гроб.

«Здоровая личность пытается с этим справиться и ищет [выход], а особенность пограничного строения личности заключается в некоем конкурировании со смертью», — пояснила психолог.

Для таких людей важно чувство «воскресения», поэтому им понравилась «гроботерапия». Однако такой подход — это лишь модная сейчас провокационная психология, которая на самом деле не помогает людям с нестабильной психикой, считает Виор.

«Это как больной пытается свою болезнь через кого-то залечить, но это так не работает. Человек не может вылечиться об кого-то. Это внутренний процесс гармонии», — объяснила врач.

Она назвала такие услуги лишь коммерцией, основанной на боли людей, подчеркнув, что намного эффективнее так называемый экологичный подход, который подразумевает уважение к пациентам и их проблемам.

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