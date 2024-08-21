Врач рассказала, как помочь школьнику подготовиться к экзамену

Родителям важно правильно настроить школьников на сдачу экзаменов, чтобы они не боялись получать плохие оценки. Об этом RuNews24.ru рассказала экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук, врач-психотерапевт Анна Бабинина.

По ее словам, лучше всего не ругать детей за плохие результаты и объяснять, что у них будет возможность пересдать экзамен в случае неудачи. Помимо этого, врач советует заранее планировать режим подготовки к экзаменам и при этом оставить время на сон и отдых. Важно также наладить питание школьника.

«В период подготовки к экзамену ребенку можно давать грецкие орехи и миндаль, который способствует работе мозга. Грейпфрутовый сок, особенно свежеприготовленный, и миндаль – это то, что можно прям вот употреблять фактически всем», — посоветовала Бабинина.

Исследование онлайн-школы insperia, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что системное изучение материала, своевременные перерывы и отдых, а также поддержка семьи и друзей лучше всего помогают справиться с паникой и подготовиться к экзаменам.

Ранее в России предложили реформу школьных экзаменов.