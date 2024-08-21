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Мужчину придавило в результате падения автокрана на стройке в Барнауле

Mash: в Барнауле мужчину придавило в результате падения автокрана на стройке

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Телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

В Барнауле на стройке рухнул автокран, пострадал мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на территории будущего ЖК «Оскар», где сейчас идет стройка. Предварительно, под автокраном просел грунт, и он рухнул. Стрела спецтехники повалила дерево, которое чуть не упало на стоящие рядом машины.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате падения спецтехники мужчину придавило металлической деталью. На видео видно, что у него пострадала нога.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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