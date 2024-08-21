Россиянам рассказали, как получить «вкусные» угли для шашлыка

Для хорошего шашлыка нужно использовать хорошие дрова, которые дадут «вкусные» угли. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал шеф-повар пекарни Masa Madre Роман Палкин.

По его словам, для получения таких углей нужно использовать дрова правильных пород деревьев.

«Для одымления (насыщения ароматом), например, фруктовых деревьев — используют грушу, яблоню, вишню. Это целый процесс: такой традиционный подход, когда времяпрепровождение на открытом пространстве сопровождается приготовлением еды на протяжении всего времени. Мы начинаем с овощей, далее готовим лепешки или лаваш. И кульминация — мясо. На углях можно готовить даже десерт, например, пожарить ананас. Это будет невероятно вкусно, особенно с ванильным мороженым», — отметил Палкин.

Эксперт уточнил, что выбор между тем, чтобы купить готовые угли или палить их самим, будет зависеть от времени и возможностей человека. Однако он посоветовал получать их из дров, чтобы достичь особого эффекта.

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко до этого говорил, что шашлыки стоит готовить в специально оборудованных местах, где предусмотрены технические средства безопасности, чтобы избежать пожаров. Если все-таки появилось желание отправиться в лес, специалист рекомендует запастись водой и, желательно, огнетушителем.

Ранее сообщалось, что в России подорожал «шашлычный набор».