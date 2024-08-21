Ветеринар рассказал, каким мясом лучше всего кормить собак

Собакам лучше всего давать сырое, а не вареное мясо. Об этом рассказал ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа, передает Pravda.Ru.

Однако в этом случае хозяин животного должен быть уверен в его качестве и безопасности, отметил эксперт. Он также уточнил, что это правило не является обязательным, потому что все будет зависеть от собаки и ее индивидуальных особенностей.

«У каждого животного индивидуальная история. Если собака абсолютно здорова, лучше давать сырым. Но владелец животного должен быть уверен в источнике, откуда берут мясо. Если он боится, то может кипятком обварить буквально и дать», — пояснил Середа.

При этом испорченный продукт с характерным запахом давать питомцам нельзя, подчеркнул он. Ветеринар также отметил, что в рацион нужно включать или натуральное мясо, или промышленный корм. Выбор будет зависеть от предпочтений животного.

Ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Вешняки Ярослав Никифоров до этого говорил, что владельцам домашних животных не стоит кормить их шашлыком с праздничного стола, потому что это может привести к расстройству пищеварения. По его словам, в зависимости от состояния животного и наличия у него хронических заболеваний кусок жареного мяса может вызвать у него диарею, запор, а иногда — гастроэнтерит, колит, панкреатит, воспаление тонкого кишечника и другие тяжелые расстройства.

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