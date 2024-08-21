В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты

Газета The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу пишет, что вероятности найти пропавших после крушения яхты на Сицилии живыми нет.

По мнению спасателей, пропавших после крушения яхты у берегов Сицилии едва ли удастся найти живыми.

«Никогда не говори никогда, но разумно ответить «нет» <...> Мы знаем, что лодка быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться», — отметил сотрудник береговой охраны Италии.

19 августа парусное судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия.

Журналисты ANSA рассказали, что яхта имела длину 56 метров. По данным агентства, судно шло под флагом Великобритании. Большинство пассажиров были гражданами этого королевства. При этом несколько человек — родом из Новой Зеландии, Ирландии и Шри-Ланки.

Ранее газета The Telegraph писала, что британский мультимиллионер Майк Линч пропал на яхте у берегов Сицилии.