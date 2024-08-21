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Россиянам рассказали, как выбрать сырье для домашних заготовок

Повар Шкилев: покупное сырье можно использовать для домашних заготовок

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Для домашних заготовок важно использовать хорошее сырье. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал шеф-повар, технолог по заготовкам Юрий Шкилев.

По его словам, сырье можно как вырастить самому, так и приобрести в магазине. Однако к выбору покупных продуктов он советует подходить «с умом».

«У нас с производителями расходятся цели и задачи. Производителям нужно продать, им не нужно, чтобы было вкусно, это для них вторично. А первично, чтобы плоды были лежкие, красивые, желательно скороспелые, устойчивые к заболеваниям. <...> В первую очередь нужно разбираться в сырье, найти опытным путем то, что вам нравится», — отметил Шкилев.

Врач Людмила Кочарян до этого говорила, что неправильная консервация может привести к отравлению ботулотоксином, поэтому важно соблюдать меры предосторожности или выбрать квашение или заморозку. Отравление ботулотоксином происходит при употреблении консервов, зараженных бактериями — клостридиями ботулизма. Уничтожить их можно кипячением, а также кислородом. В консервах кислород отсутствует, поэтому важно тщательно мыть продукты и стерилизовать банки для консервации.

Ранее су-шеф назвал правила, которые нужно строго соблюдать, делая заготовки на зиму.

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