Россиянин пытался ввезти из Китая драгоценности на 8 млн рублей и попался таможенникам

Мужчина пытался незаконно ввезти в Россию из Китая драгоценности на 8 млн рублей и попался таможенникам. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, на Дальнем Востоке таможенники при досмотре багажа жителя Приморья, который въезжал из Китая, нашли 8 ювелирных изделий. Среди них были браслеты, подвески, серьги и кольцо.

Установлено, что мужчина приобрел их за границей, чтобы продать в России, а ввезти их в страну намеревался нелегально под видом предметов для личного пользования. При этом он взял с собой попутчицу, в багаж которой переложил часть драгоценностей — она не знала о преступном замысле.

В отношении россиянина по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее зубы краснокнижного кашалота обнаружили в багаже гражданина Китая.