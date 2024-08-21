Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейские начали проверку после массовой драки на пляже в Сочи

В Сочи полицейские начали проверку после массовой драки на пляже

В Сочи сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту массовой драки, произошедшей на пляже. Об этом сообщает УВД по городу.

Полицейские, прибывшие на место происшествия 18 августа, установили, что конфликт произошел между двумя компаниями отдыхающих, которые сидели в кафе — причина не уточняется. Позже они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, и прекратили потасовку до приезда стражей порядка.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются детали и обстоятельства конфликта.

Инцидент произошел возле кафе на пляже в микрорайоне Мамайка. На видеозаписи с места происшествия, которую сделала одна из очевидиц, видно, как мужчины дерутся и кричат друг на друга. При этом один из пострадавших в это время лежит на земле без движения.

Ранее в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами