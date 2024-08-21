Полицейские начали проверку после массовой драки на пляже в Сочи

В Сочи сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту массовой драки, произошедшей на пляже. Об этом сообщает УВД по городу.

Полицейские, прибывшие на место происшествия 18 августа, установили, что конфликт произошел между двумя компаниями отдыхающих, которые сидели в кафе — причина не уточняется. Позже они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, и прекратили потасовку до приезда стражей порядка.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются детали и обстоятельства конфликта.

Инцидент произошел возле кафе на пляже в микрорайоне Мамайка. На видеозаписи с места происшествия, которую сделала одна из очевидиц, видно, как мужчины дерутся и кричат друг на друга. При этом один из пострадавших в это время лежит на земле без движения.

Ранее в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами.