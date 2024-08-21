В Ассоциации шеф-поваров раскрыли, почему в России стала популярна локальная кухня

Санкции против России повлияли на то, что в стране стала популярна локальная кухня, однако они сыграли не первостепенную роль. Об этом kp.ru рассказал президент НКО «Ассоциация шеф-поваров России», президент кулинарного сообщества Chefs Team Russia Николай Сарычев.

«Вы думаете, пармезана в России нет? Есть. Как и все остальное. Мы к этому шли задолго до продуктовых эмбарго. Люди хотят готовить из наших российских продуктов. А теперь могут и делают это», — сказал эксперт.

Он уточнил, что мода и высокая стоимость блюда не всегда могут говорить о том, что оно будет вкусным. По словам Сарычева, в последнее время многие россияне хотят уйти от «переборов», когда блюдо перегружено, в пользу более простой и понятной еды.

Ресторатор Антон Винер до этого заявил, что сейчас в России наибольшей популярностью пользуются заведения со смешанной и национальной кухней, а также рестораны, которые кроме еды предлагают гостям полноценный досуг. Он подчеркнул, что в последние годы рестораны активно расширяли меню за счет местных традиционных блюд. За счет этого в не самых популярных туристических регионах формируется устойчивый спрос на особенные, местные блюда и продукты.

Ранее шеф-повар назвал современные трендовые кухни в России.