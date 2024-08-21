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В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц

СNN: в Японии приостановил работу аэропорт из-за пропажи ножниц из магазина

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freepik.com

В Новом аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо задержали 200 рейсов и отменили почти 40 из‑за пропажи ножниц. Об этом сообщает CNN.

17 августа ножницы исчезли из магазина в зоне ожидания вылета внутренних рейсов. Появились подозрения, что их могли забрать потенциальные террористы и использовать в качестве оружия на борту самолета.

Служба безопасности провела обыски в аэропорту, в результате чего более 200 рейсов были приостановлены на два часа. Некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно, и в зоне вылета возникли большие очереди.

В аэропорту сообщили, что инцидент произошел «из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина».

Через два дня после инцидента газета Nikkan Sports сообщила, что они были найдены сорудником в том же магазине, где пропали.

До этого в России пассажира самолета оштрафовали на крупную сумму за шутку о бомбе в рюкзаке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее на видео попали большие очереди в московском аэропорту.

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