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Саперы нашли три бомбы на железной дороге в приграничном регионе России

Правоохранители предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области

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Depositphotos

Правоохранители предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что три бомбы были заложены на пути, по которому доставляются грузы в ЛНР и ДНР. Силовикам удалось обнаружить самодельные взрывные устройства в приграничном регионе на 41-м километре перегона Палатовка — Бирюч. Уточняется, что два подозрительных свертка, обмотанные лентой серого цвета, были присыпаны щебнем. Прибывшие по вызову саперы стали обезвреживать их, в этот момент сдетонировала третья бомба, которая находилась в 100 метрах. В результате взрыва никто не пострадал.

Общий вес обнаруженных взрывных устройств составил примерно 5 кг. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

До этого Национальный антитеррористический комитет по итогам заседания комитета под председательством главы ФСБ Александра Бортникова сообщил «Газете.Ru», что ФСБ с начала года предотвратила 110 терактов в России.

Ранее подозреваемые в терроризме открыли стрельбу по спецназу ФСБ в Нальчике.

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