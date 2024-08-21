Шеф-повар назвал современные трендовые кухни в России

Корейская кухня, а также масс-маркет, например узбекская кухня, входят в число современных трендов у россиян. Об этом kp.ru рассказал президент НКО «Ассоциация шеф-поваров России», президент кулинарного сообщества Chefs Team Russia Николай Сарычев.

К новому тренду он отнес локальную кухню. По его мнению, у нее есть долгоиграющие перспективы.

«У нас выросло новое поколение шеф-поваров, которые экспериментируют и сами задают тренды. Наши шефы с интересом изучают, что у них в регионе растет, кто ползает, плавает, летает. И это используют в своих блюдах: ягель во фритюре, тартар из мяса зубра — вы такое наверняка раньше не пробовали. И в большинстве случаев, чтобы попробовать сейчас, придется ехать в регионы», — сказал Сарычев.

Эксперт добавил, что видит будущее за гастротуризмом.

Ресторатор Антон Винер до этого заявил, что сейчас в России наибольшей популярностью пользуются заведения со смешанной и национальной кухней, а также рестораны, которые кроме еды предлагают гостям полноценный досуг. Он подчеркнул, что в последние годы рестораны активно расширяли меню за счет местных традиционных блюд. За счет этого в не самых популярных туристических регионах формируется устойчивый спрос на особенные, местные блюда и продукты.

Ранее в России указали на опасность «темных кухонь» для здоровья людей.