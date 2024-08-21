Россиянам раскрыли правду о «натуральных» и «эко» бытовых химикатах

На полках магазинов появляется все больше бытовых химикатов с приставками «натуральный» и «эко». Их рекламируют как более безопасные для здоровья и окружающей среды по сравнению с традиционными средствами. Что действительно стоит за этими маркировками, «Газете.Ru» рассказал к.х.н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Они далеко не всегда означают, что продукт безопасен для здоровья. Натуральные ингредиенты могут быть аллергенами или токсичны в определенных концентрациях. Например, эфирные масла, часто используемые в натуральных продуктах, могут вызвать кожные реакции или быть вредными при вдыхании в больших количествах», — объяснил специалист.

Безопасность продукта определяется не только его происхождением, но и концентрацией и сочетанием ингредиентов. Большинство натуральных веществ могут быть безопасны в небольших количествах, но опасны в больших.

«Эко-продукты действительно могут оказывать меньшее воздействие на окружающую среду, но это не всегда так. Для определения экологичности продукта необходимо учитывать его полный жизненный цикл: от добычи сырья до утилизации упаковки. Некоторые «эко» продукты могут оставлять высокий углеродный след из-за транспортировки или производства. Кроме того, существует проблема так называемого «гринвошинга» — недобросовестного пиара компаний, содержащего ложные или вводящие в заблуждение заявления об экологичности их продуктов», — подчеркнул химик.

Эффективность средств зависит от конкретных ингредиентов и их сочетаний, а не от того, натуральные они или синтетические. Вещества природного происхождения, например, уксус или лимонная кислота, могут прекрасно удалять грязь и жир. Но синтетические средства содержат химические соединения, которые действуют быстрее и эффективнее.

«Например, отбеливающие средства на основе хлора справляются с плесенью и пятнами лучше, чем их натуральные аналоги. Выбор средства должен основываться на конкретных задачах и предпочтениях», — добавил Дорохов.

Приставка «натуральный» или «эко» не всегда означает наличие сертификации. В разных странах существуют различные стандарты и сертификаты для экопродуктов, такие как EU Ecolabel, USDA Organic или EcoCert.

«В России с 1 сентября 2024 года обозначения «эко» и «био» будут наносить только на сертифицированную органическую продукцию. Наличие таких сертификатов может свидетельствовать о соблюдении определенных стандартов безопасности и экологичности. Однако отсутствие сертификата не всегда означает, что продукт плохой. Сертификация может быть дорогой, не все производители могут себе ее позволить, особенно мелкие компании», — сказал эксперт.

Кроме того, зачастую «эко»-средства содержат те же действующие вещества, что и обычные средства, только замаскированные под другими названиями. Так, вместо анионных и неионогенных ПАВ на этикетках экосредств часто указывают «А-тензиды» и «Н-тензиды», хотя на самом деле это те же самые ПАВы, что и в обычных средствах.

«Покупая бытовые химикаты с маркировками «натуральное» и «эко», важно помнить о том, что не все из них автоматически безопасны и экологичны. Для осознанного выбора следует изучать состав и понимать, какие ингредиенты в нем содержатся, искать независимые сертификаты, сравнивать эффективность разных средств для решения конкретных задач и быть критически настроенным к маркетинговым заявлениям», — рекомендовал Дорохов.

Критерии и методы оценки при сертификации включают требования к сырью, производству, упаковке и информированию, контроль качества и безопасности сырья, запрещают использование опасных веществ, обеспечивают биоразлагаемость в аэробных и анаэробных условиях. Упаковка должна быть перерабатываемой и содержать вторичное сырье, на ней должна быть размещена корректная информация о составе с рекомендациями по безопасному использованию продуктов, резюмировал химик.

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