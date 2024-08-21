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Россиянам рассказали о самых опасных грибах-двойниках

Рослесинфорг: самые опасные ядовитые грибы маскируются под съедобные

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Для обычных грибников, которые выходят на «тихую охоту» не чаще, чем один-два раза в сезон, наибольшую опасность представляют ядовитые грибы, которые маскируются под съедобные. Не все грибы сразу «кричат» о своей опасности, как красные мухоморы или бледные поганки, предупредили эксперты Рослесинфорга в беседе с RT.

«Любителям сбора опят стоит быть острожными с самым ядовитым и коварным из его двойников — галериной окаймленной», — рассказали специалисты.

Растут такие грибы, по их словам, в средней полосе страны, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Содержащиеся в них токсины повреждают почки и печень. Опасность этого вида грибов настолько высока, что даже прикасаться к ним нельзя. От опят галерина отличается тем, что растет не «кустом», а по одиночке. Плюс у опят есть чешуйки по всей поверхности, а галерина — гладкая, с маслянистой шапочкой. Вместо приятного грибного аромата она имеет отталкивающий запах.

Что касается мухоморов, то их яд угнетает работу дыхательных путей, вызывает спазмы ЖКТ и останавливает сердце.

Не меньшую опасность представляют мицена чистая и мицена синеногая. Такие грибы растут в смешанных и лиственных лесах, часто группами на старых деревьях, опавших листьях. В них содержатся мускарин и псилоцибин.

Бледная поганка — тоже опасный ядовитый гриб, который может маскироваться под сыроежки или шампиньоны. Отличается она тем, что имеет зеленоватый оттенок, у основания утолщенную ножку, а под шляпкой — юбочку.

Ранее врачи рассказали россиянам, какие грибы нужно есть для укрепления здоровья.

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