Взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Вечером 20 августа украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Миргороде Полтавской области и в Сумах на севере Украины.

До этого сообщалось, что в украинском Тернополе подскочил уровень хлора в воздухе после удара по складу топлива. Издание «Политика страны» со ссылкой на данные сервиса IQAir писало, что после ночной атаки российских дронов над Тернополем продолжал висеть смог. Отмечается, что город поднялся на первое место по уровню загрязнения воздуха среди всех украинских населенных пунктов.

Утром 20 августа пророссийское подполье информировало, что российские военные нанесли удар по тернопольскому нефтехранилищу, откуда ВСУ развозили топливо до линии фронта. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила взрыв в хранилище топлива в Тернополе. К тушению пожара были привлечены 90 спасателей и 21 единицу техники.

Ранее по заводу в Киевской области был нанесен удар.