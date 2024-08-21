Московские аэропорты вернулись к штатной работе после атаки дронов

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к обычной работе и сняли ограничения на полеты. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты московского региона работают штатно. <...> В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ограничения действовали с 02:31 до 06:30 мск.

В ночь на 21 августа на подлете к Москве сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны уничтожили в районе подмосковного Подольска. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Собянин отметил, что это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».

Дроны также атаковали Брянскую, Белгородскую и Калужскую области. Все они были сбиты средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят средствами РЭБ.