Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Алуште восстановили электроснабжение после аварии

Власти Крыма сообщили о восстановлении электроснабжения в Алуште

close
100%
Depositphotos

В крымском городе Алуште возобновили подачу электричества в дома местных жителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра энергетики полуострова Владимира Воронкина.

«Электроснабжение потребителей восстановлено», — сообщил чиновник.

Частичное отключение света в Алуште произошло 20 августа в результате технологических нарушений в сетях ГУП «Крымэнерго». Было обесточено 26 трансформаторных подстанций, 3425 точек поставок. В результате аварии без электричества остались 8142 человека.

До этого жители Алушты жаловались на отключение света 16 августа. В тот же день перебои с электричеством наблюдались в нескольких городах Приморья, включая Владивосток, Находку и Артем.

Ранее сообщалось о транспортном коллапсе в Подольске в результате отключения светофоров.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами