В Алуште восстановили электроснабжение после аварии

В крымском городе Алуште возобновили подачу электричества в дома местных жителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра энергетики полуострова Владимира Воронкина.

«Электроснабжение потребителей восстановлено», — сообщил чиновник.

Частичное отключение света в Алуште произошло 20 августа в результате технологических нарушений в сетях ГУП «Крымэнерго». Было обесточено 26 трансформаторных подстанций, 3425 точек поставок. В результате аварии без электричества остались 8142 человека.

До этого жители Алушты жаловались на отключение света 16 августа. В тот же день перебои с электричеством наблюдались в нескольких городах Приморья, включая Владивосток, Находку и Артем.

Ранее сообщалось о транспортном коллапсе в Подольске в результате отключения светофоров.