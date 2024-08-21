Обвиняемый в совершении взрыва в тоннеле на БАМе дал признательные показания

Мужчина, который по заданию украинских спецслужб совершил террористический акт в Северомуйском тоннеле на БАМе, дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

В настоящее время обвиняемый активно способствует расследованию преступления, дает следователям последовательные и признательные показания и добровольно принимает участие в необходимых следственных действиях.

До этого сообщалось, что в декабре прошлого года в Омске был арестован 52-летний гражданин Белоруссии Сергей Еремеев. По заданию Службы безопасности Украины (СБУ) он должен был парализовать железнодорожное сообщение через Северомуйский тоннель на БАМе, для чего 29 и 30 ноября совершил подрыв двух поездов с нефтепродуктами. Мотивом террориста была корыстная заинтересованность. СБУ выплатила ему вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировали рекордный уровень преступлений террористического характера.