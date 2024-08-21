Пожарным удалось остановить лесной пожар в двух километрах от села в Туве

Пожарные остановили продвижение огня в двух километрах от населенного пункта в Туве. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости.

Лесной пожар, распространению которого способствует жаркая сухая погода и сильные порывы ветра, продолжается в Тандинском районе республики. Пожарным удалось остановить распространение огня в двух километрах от села Сосновка. Несмотря на это обстановка в районе пожара остается сложной.

Огонь тушат около 200 пожарных и 30 единиц специальной техники.

До этого сообщалось, что самолет-амфибия Бе-200 вылетел из Красноярска в Тандинский район Тувы на тушение крупного лесного пожара, охватившего площадь 270 га.

17 августа в Тандинском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В муниципалитете активны семь лесных пожаров площадью 497 га, к их тушению привлечены 173 человека и 25 единиц техники.

Ранее в Польше была объявлена награда за помощь в поиске поджигателя лесов на западе страны.