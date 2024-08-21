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В Аргентине посадили экипаж судна на карантин из-за моряка с «кистоподобными поражениями»

В аргентинском порту Росарио на судне ввели карантин из-за оспы обезьян

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CDC/Brian W.J. Mahy/Reuters

Санитарные власти Аргентины ввели карантин на торговом судне из-за подозрения на заражение оспой обезьян экипажа (новое название вируса — mpox). Об этом сообщает новостной портал Infobae.

Корабль под флагом Либерии был изолирован на реке Парана, недалеко от города Росарио, который является важным сельскохозяйственным портом. Судно прибыло в Аргентину за грузом зерна.

Сообщается, что у члена экипажа обнаружены «кистоподобные поражения». Эта информация поступила от капитана судна. На борту уже работает команда врачей для проведения необходимых анализов, и до получения результатов никто не может покинуть корабль.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с международным значением.

Оспа обезьян (mpox) — это редкое вирусное заболевание, которое может быть опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы включают лихорадку, интоксикацию, увеличение лимфоузлов и появление сыпи, которая проходит через несколько стадий: от пятен до пузырьков, затем язв и кист, оставляющих рубцы после заживления.

При легком течении болезнь обычно проходит самостоятельно за 14-21 день.

Ранее в РФ заявили об эффективности вакцины от оспы обезьян против черной оспы.

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