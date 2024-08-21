Защита Булгакова попросит перевести его под домашний арест

Адвокат бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, Сергей Севрук сообщил ТАСС, что защита попросит суд перевести его из СИЗО под домашний арест.

«Во время заседания по апелляции на решение отправить Булгакова под стражу мы попросим суд перевести нашего подзащитного под домашний арест», — сказал он.

По его словам, адвокаты не видят никакой необходимости держать генерала в СИЗО, а домашний арест при этом отвечает целям и задачам следствия.

Дмитрия Булгакова задержали в конце июля. По данным правоохранительных органов, во время службы генерала в Минобороны действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Следствие считает, что экс-замминистра обороны выступал посредником между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом». Выяснилось, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была занижена.

Ранее стали известны новые подробности по делу генерала Булгакова.