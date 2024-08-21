Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека

Власти Афганистана запретили специальному докладчику ООН по правам человека Ричарду Беннетту въезд на территорию страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Беннетт был обвинен в «антиафганской пропаганде» и в том, что он «представлял миру искаженную информацию о ситуации в Афганистане».

После объявления США весной 2021 года о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали активные действия по захвату власти. 15 августа того же года они без сопротивления вошли в Кабул и вскоре провозгласили создание своего временного правительства.

17 августа талибы похвалили себя за три года спокойствия в Афганистане. Со слов представителя «Талибана», после 15 августа 2021 года, которое теперь в Афганистане отмечается как день прихода талибов к власти, в стране до рекордных объемов поднялся уровень торговли и предпринимательской деятельности. Шахин также отметил, что талибы сохранили стабильность национальной валюты и смогли запустить несколько «мегапроектов».

Ранее талибы решили наказывать госслужащих за пропуск молитв.