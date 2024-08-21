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Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека

Талибы не пустили в Афганистан спецдокладчика ООН по правам человека Беннетта

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Ebrahim Noroozi/AP

Власти Афганистана запретили специальному докладчику ООН по правам человека Ричарду Беннетту въезд на территорию страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Беннетт был обвинен в «антиафганской пропаганде» и в том, что он «представлял миру искаженную информацию о ситуации в Афганистане».

После объявления США весной 2021 года о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали активные действия по захвату власти. 15 августа того же года они без сопротивления вошли в Кабул и вскоре провозгласили создание своего временного правительства.

17 августа талибы похвалили себя за три года спокойствия в Афганистане. Со слов представителя «Талибана», после 15 августа 2021 года, которое теперь в Афганистане отмечается как день прихода талибов к власти, в стране до рекордных объемов поднялся уровень торговли и предпринимательской деятельности. Шахин также отметил, что талибы сохранили стабильность национальной валюты и смогли запустить несколько «мегапроектов».

Ранее талибы решили наказывать госслужащих за пропуск молитв.

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