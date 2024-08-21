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Угроза атаки беспилотников объявлена в трех регионах РФ

В Белгородской, Воронежской и Курской областях объявлена угроза атаки БПЛА

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Global Look Press

В трех российских регионах объявлена угроза атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом сообщают в Telegram-каналах главы субъектов РФ, а также МЧС.

Об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Аналогичное сообщение опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он добавил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Об угрозе атаки беспилотников в Белгородской области сообщило в Telegram-канале региональное МЧС. Граждан призывают быть бдительными.

19 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании областного правительства заявил, что школьников из приграничных районов региона при согласии родителей необходимо отправить на учебу в безопасные регионы.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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