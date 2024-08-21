Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, за какими товарами россияне чаще всего летают в другие страны

Большинство россиян покупают за границей сумки, часы и украшения

close
100%
Global Look Press

За покупками летали в другие страны чуть больше трети респондентов, или 38,8%. Самым популярным направлением для этого стал Таиланд — его назвали 24,7% туристов. Далее следуют Турция (20,0%) и ОАЭ (13,3%). Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что топ стран, которые, по мнению путешественников, идеально подходят для шопинг-тура, при этом выглядит совершенно иначе: на первом месте с 17,6% голосов оказалась Испания, на втором — Италия (11,8%), а на третьем — Сингапур (5,9%).

Довольно веская причина поездки на шопинг за границу для 47,4% опрошенных — привлекательные цены. А 33,3% отправляются в другие страны, чтобы приобрести бренды, которых нет в России.

Чаще всего в подобных поездках покупают аксессуары и украшения (80,0%). Многие, или 72,2% респондентов, везут домой одежду, а вот обувь приобретают только 27,8%. Спросом пользуется также техника — с ней возвращаются домой 30,6% опрошенных.

Выяснилось, что на шопинг за границей большинство путешественников выделяют довольно серьезный бюджет — более 50 000 рублей: в таких тратах признались 70%. Остальные 30% стараются уложиться в меньшую сумму.

Многие туристы так расходятся, что в итоге покупают дополнительный багаж, чтобы увезти домой все приобретения: 57,1% опрошенных ответили, что с ними такое случалось хотя бы раз в жизни.

Ранее среди россиян вырос спрос на круизы и отдых в пятизвездочных отелях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами