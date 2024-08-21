Стало известно, за какими товарами россияне чаще всего летают в другие страны

За покупками летали в другие страны чуть больше трети респондентов, или 38,8%. Самым популярным направлением для этого стал Таиланд — его назвали 24,7% туристов. Далее следуют Турция (20,0%) и ОАЭ (13,3%). Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что топ стран, которые, по мнению путешественников, идеально подходят для шопинг-тура, при этом выглядит совершенно иначе: на первом месте с 17,6% голосов оказалась Испания, на втором — Италия (11,8%), а на третьем — Сингапур (5,9%).

Довольно веская причина поездки на шопинг за границу для 47,4% опрошенных — привлекательные цены. А 33,3% отправляются в другие страны, чтобы приобрести бренды, которых нет в России.

Чаще всего в подобных поездках покупают аксессуары и украшения (80,0%). Многие, или 72,2% респондентов, везут домой одежду, а вот обувь приобретают только 27,8%. Спросом пользуется также техника — с ней возвращаются домой 30,6% опрошенных.

Выяснилось, что на шопинг за границей большинство путешественников выделяют довольно серьезный бюджет — более 50 000 рублей: в таких тратах признались 70%. Остальные 30% стараются уложиться в меньшую сумму.

Многие туристы так расходятся, что в итоге покупают дополнительный багаж, чтобы увезти домой все приобретения: 57,1% опрошенных ответили, что с ними такое случалось хотя бы раз в жизни.

Ранее среди россиян вырос спрос на круизы и отдых в пятизвездочных отелях.