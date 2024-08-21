Россиянам рассказали, каким должен быть ужин при похудении

Диета для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, должна быть легкой и сбалансированной. В особенности это касается вечернего приема пищи. О том, каким должен быть здоровый ужин, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Она отметила, здоровый вечерний прием должен включать в себя легкоусвояемый белок и клетчатку.

«Рыба и морепродукты, особенно в запеченном виде, — самое лучшее решение для ужина. Кроме того, подойдут яйца, творог, курица, а также нежирная говядина или свинина. Подавать эти продукты следует с овощами, богатыми клетчаткой. При этом важен сам процесс приготовления — жареное мясо или рыбу в позднее время суток лучше не есть. Вместо этого можно приготовить их на пару или на гриле», — рассказала Устинова.

Также она отметила, что здоровый ужин предполагает минимум углеводов. Поэтому макароны, гречку или рис вечером лучше не есть. Также следует исключить любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу.

«Ужин должен быть легким, питательным и быстрым. И еще один важный момент — ужинать нужно минимум за 3–4 часа до сна», — подытожила врач.

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