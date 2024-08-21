Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, каким должен быть ужин при похудении

Врач Устинова: макароны, гречку или рис вечером лучше не есть

close
100%
Unsplash

Диета для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, должна быть легкой и сбалансированной. В особенности это касается вечернего приема пищи. О том, каким должен быть здоровый ужин, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Она отметила, здоровый вечерний прием должен включать в себя легкоусвояемый белок и клетчатку.

«Рыба и морепродукты, особенно в запеченном виде, — самое лучшее решение для ужина. Кроме того, подойдут яйца, творог, курица, а также нежирная говядина или свинина. Подавать эти продукты следует с овощами, богатыми клетчаткой. При этом важен сам процесс приготовления — жареное мясо или рыбу в позднее время суток лучше не есть. Вместо этого можно приготовить их на пару или на гриле», — рассказала Устинова.

Также она отметила, что здоровый ужин предполагает минимум углеводов. Поэтому макароны, гречку или рис вечером лучше не есть. Также следует исключить любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу.

«Ужин должен быть легким, питательным и быстрым. И еще один важный момент — ужинать нужно минимум за 3–4 часа до сна», — подытожила врач.

Ранее врач раскрыл правду о «живых» продуктах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами