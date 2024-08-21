Потеря питомца зачастую не меняет подход россиян к безопасности животных

Абсолютное большинство россиян хотя бы раз в жизни теряли своих домашних животных — чаще всего во время прогулок, в ходе самовыгула и из-за отсутствия сеток на окнах, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Но даже исчезновение питомца зачастую не меняет подход к обеспечению его безопасности дома и во время прогулок: многие продолжают выпускать животных на улицу, а почти половина владельцев кошек не ставят сетки.

Так, 85% россиян хотя бы раз в жизни теряли своих питомцев. Почти половина из них (или 39% от общего количества участников опроса) — два и более раз. Собак теряли чаще, чем кошек (86% против 71%).

Чаще всего собаки теряются в результате прогулок без поводка (62%), во время прогулок в праздники, когда животное срывается с поводка, испугавшись фейерверка (49%), во время поездок на дачу, когда животное убегает с придомовой территории, находясь на ней без поводка и, как правило, без присмотра (44%). Реже — из-за самовыгула (18%).

Исчезновение животного на самовыгуле — проблема в основном владельцев кошек. Опрос показал, что из числа респондентов, хотя бы раз потерявших кошку, большинство (67%) лишились питомца именно в результате привычки выпускать животное на улицу в городе или на даче. Вторая распространенная причина — отсутствие в доме сеток (57%) и в том числе сеток-«антикошек» (на отсутствие более прочных сеток, чем «москитки», указали 34% опрошенных). Почти половина респондентов потеряли питомца, взяв его с собой на дачу (45%). Около трети (31%) — в результате выгула кота на шлейке.

Опрос показал, что опыт потери питомца зачастую не меняет подход к обеспечению безопасности животных. Например, парадоксальным образом распределились ответы на вопрос об отношении к самовыгулу.

Свыше половины респондентов, — преимущественно кошатники, — в том числе значительная доля тех, кто уже терял животное на улице, относятся к самовыгулу «в целом» или «абсолютно» положительно (52% и 37% соответственно). А из числа тех респондентов, чей питомец по той или иной причине посещает улицу (прогулка с хозяином, самовыгул, поездка в клинику или на груминг, поездка на дачу и т.д.), лишь четверть (26%) надевают на них ошейник с адресником с указанием номера телефона владельца. Причем среди владельцев кошек таковых всего 11%.

Свыше трети опрошенных кошатников с той или иной степенью периодичности выпускают своих питомцев на самостоятельные прогулки (35%), а 44% выводят их гулять на шлейке. И более двух третей опрошенных (69%), включая тех, кто своих кошек на улицу не выводит, считают, что коты «в целом» или «совершенно точно» нуждаются в прогулках на улице.

Еще один проблемный вопрос при содержании питомца — наличие сеток. Она есть у большинства опрошенных владельцев кошек (54%). И за год россиян, у которых есть сетки, стало заметно больше (год назад они были у 41% опрошенных). Но доля тех, у кого ее нет, — 46% — тоже значительна (причем каждый пятый из них уже терял кота в результате отсутствия сетки), а у большинства из тех, у кого она есть, стоит обыкновенная антимоскитная сетка из непрочных материалов (33%).

В числе самых распространенных причин отсутствия в доме сеток — уверенность в том, что кошка достаточно умна и осознает опасность прыжка с высоты (64%); убежденность в том, что владельцы живут на достаточно низком этаже (57%); наличие технических сложностей, мешающих установить сетку (о старых / неподходящих окнах сообщили 53% участников опроса); финансовый аспект (о том, что сетка стоит слишком дорого, отметили 34% опрошенных); а также отсутствие желания (17%) или возможности (23%) установить сетку в съемной квартире. Последняя причина, в частности, зачастую следствие того, что владельцы квартир сдают квартиры с условием «без животных», а арендаторы заводят кошку без их ведома — и, соответственно, не могут поставить сетку (среди респондентов, указавших на отсутствие возможности поставить сетку в съемной квартире, таковых почти половина).

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