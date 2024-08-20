В Москве Роспотребнадзор изъял у Eurospar почти 350 кг продуктов

Управление Роспотребнадзора по Москве отменило продажу почти 350 кг товаров в магазинах сети Eurospar. Об этом сообщает РИА Новости.

«12 августа управление провело внеплановые проверки в торговых точках Eurospar, расположенных по адресам: улица Ферганская, дом 21 и улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2. В процессе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства и норм в области технического регулирования», — отметили в Роспотребнадзоре.

В результате проверки было аннулировано обращение почти 350 кг продукции, включая полуфабрикаты, сырье и кулинарные изделия.

Кроме того, в магазине на улице Ферганская, дом 21, 13 августа были опечатаны производственные помещения, зафиксирована временная приостановка деятельности, а материалы дела переданы в суд. В отношении магазина на улице Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, инициированы административные процедуры, включая наложение штрафов и приостановление действия деклараций о соответствии. Проверка продолжается.

Накануне Роспотребнадзор обнаружил несколько центнеров тухлой продукции в двух супермаркетах сети SPAR.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться ГОСТы на бургеры, салаты и суши.