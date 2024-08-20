В парках Москвы пройдут бесплатные занятия по йоге, ушу и танцам

В 27 парках столицы и на 24 площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут занятия по йоге, ушу и танцам, сообщается на портале mos.ru.

Организаторы фестиваля отмечают, что тренировки помогут горожанам отвлечься от рутины, укрепить мышцы и наладить сон. Занятия пройдут 24 и 25 августа.

Занятия по йоге можно посетить в субботу с 10:00 до 11:00. Они пройдут в 27 парках. В воскресенье — с 18:00 до 19:00 на 24 фестивальных площадках.

Танцевальные тренировки состоятся в субботу с 19:00 до 20:00 на 24 фестивальных площадках, в воскресенье — с 12:00 до 13:00 в 27 парках.

Также для москвичей и гостей столицы организуют тренировки по зумбе. Занятия пройдут в субботу в 11:00 в Мещерском парке, зоне отдыха «Серебряный бор» (пляж № 3), а также у Большого Городского пруда в Зеленограде. В 14:00 гостей ждут в зоне отдыха «Тропарево», а в воскресенье зумба проходит в 11:00 в зонах отдыха «Левобережье» и «Белое озеро».

Латиноамериканская музыка и активные движения помогут поднять настроение и зарядиться энергией, уверяют организаторы. На занятиях участники знакомятся с танцевальными движениями таких направлений, как хип-хоп, самба, бачата и джаз-фанк.

Кроме того, занятия по йоге, зумбе и танцевальному фитнесу пройдут в эти дни на крышах районных центров «Место встречи», таких как «Янтарь», «Марс», «Эльбрус» и «Орбита».

В воскресенье в 11:00 в 10 парках столицы можно будет посетить тренировки по ушу. Дыхательные упражнения во время разминки позволяют снизить нагрузку на сердце и легкие, а также нормализовать работу нервной системы.

Тренировки бесплатные, для участия в них необходимо зарегистрироваться.