В Нижнем Новгороде школьница сбежала из дома и была изнасилована иностранцем в попутке

В Нижнем Новгороде иностранца подозревают в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным источников, 14-летняя девушка сбежала из дома и решила отправиться в путешествие. О том, в какой пункт назначения она планировала попасть, не сообщается, однако известно, что она планировала добираться на попутках.

На пути школьнице попался уроженец Узбекистана, который изнасиловал ее в машине. После этого мужчина высадил пострадавшую на Московском вокзале.

Подросток обратился в правоохранительные органы.

«Личность преступника быстро установили, он был задержан», – сообщается в публикации.

На данный момент он находится в СИЗО.

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, иностранец официально регистрировался для пребывания на территории России, но действие документов истекло в июле. Сейчас подозреваемый ожидает судебного заседания в изоляторе.

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