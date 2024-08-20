«Единая Россия» доставила в Курскую область более 900 тонн гуманитарной помощи

«Единая Россия» доставила более 900 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. Об этом рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Он уточнил, что на текущий момент в помощи жителям региона участвуют 70 региональных отделений партии.

«Наши волонтеры, активисты «Единой России» и МГЕР, работают в 29 ПВР. Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области», — отметил Якушев.

По его словам, активисты «Единой России» помогли оборудовать более 40 ПВР, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией.

«Молодогвардейцы выполняют адресные заявки. Идет работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки «Единой России». Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали более 5,5 тысячам жителей», — добавил врио секретаря генсовета партии.