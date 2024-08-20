В ХМАО медведь пришел на обед в столовую рабочих

В Нижневартовском районе ХМАО медведь пришел на запах еды в столовую рабочих Самотлорского месторождения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Инцидент произошел в ДНС-32 на Самотлорском месторождении, косолапый наведался в столовую нефтяников. Медведь появился на территории неожиданно, быстро поднялся по ступенькам наверх, но испугавшись людей, сбежал.

По словам рабочих, медведь приходит к ним уже не в первый раз и агрессии к людям пока не проявлял.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае пес спас своего хозяина от агрессивного медведя во время похода в лес за грибами. Животное нанесло питомцу грибника раны когтями, однако в результате испугалось и отступило. Раненого пса 20 августа доставили в ветеринарную клинику и в срочном порядке провели ему операцию, а также назначили лечение. Специалисты уверены, что собака при соблюдении всех рекомендаций вскоре полностью восстановится и вернется к обычной жизни.

Ранее мужчина пережил встречу с медведицей и медвежонком в лесу благодаря палке.