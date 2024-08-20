СК проверит полицейских после задержания общественников в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку действий полицейских после того, как в Санкт-Петербурге были задержаны представители общественности во время столкновения с таксистами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

«Поручено проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ», – говорится в сообщении.

В Следственном комитете сообщили, что в нескольких полицейских участках Петербурга осуществляются следственные мероприятия.

По информации «Интерфакса», накануне на Комендантском проспекте возник конфликт, вызванный конкуренцией в сфере такси с участием мигрантов. Прибывшие на место происшествия полицейские необоснованно задержали активистов, которые пришли выяснить причины, по которым группа приезжих препятствует работе местных таксистов, предполагают следственные органы.

Ранее таксист избил и изрезал ножом мужчину в Петербурге.