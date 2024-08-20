Выставка «Россия» запустила онлайн-экскурсии по экспозиции

Международная выставка-форум «Россия» запустила онлайн-экскурсии по экспозиции, сообщили организаторы выставки.

Теперь все желающие смогут совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов по павильонам выставки и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

Отмечается, что на данный момент доступно 10 тематических маршрутов, которые позволят посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции.

«Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» — здесь можно детально рассмотреть экспозиции в Павильоне № 75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях», — говорится в сообщении.

Также россиянам доступны маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» , а также «Российская Арктика».

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента.