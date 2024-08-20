Британский турист забронировал несуществующий отель в Египте и остался на улице

Британский путешественник и тревел-блогер забронировал несуществующий роскошный отель в Египте, из-за чего остался на улице ночью. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина заплатил за номер в отеле Pyramids and Sphinx View в Гизе. По прибытию к месту проживания выяснилось, что данного отеля не существует. Одна ночь в «отеле-призраке» обошлась туристу в 52 доллара (4,7 тысячи рублей).

«Мы были в глухом переулке, где не было и намека на какой-то отель», — рассказал он.

Более часа мужчина ходил по темным улицам и все-таки смог найти отель, где снял номер, стоимостью 100 долларов (9,1 тыс. рублей) за ночь.

До этого в Таиланде, на Пхангане собиравшийся купить наркотики британец был арестован за попрошайничество.

Позже в Таиланде перед обратным рейсом пропал британский турист.

Ранее пара туристов отравилась химикатами от клопов в отеле Египта.