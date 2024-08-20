Российскую школьницу выбросило с карусели, раскрученной самокатом

В Набережных Челнах подросткам понадобилась помощь медиков после катания на карусели. Об этом сообщает минздрав города.

На кадрах с места заметно, как две девушки катаются на карусели. Сначала знакомые раскатывают их руками, но позже для этих целей применяют электросамокат, из-за которого аттракцион быстро набирает скорость и одна из школьниц вылетает с места. Вторая также едва не оказалась на асфальте.

По словам представителей минздрава, серьезных травм подростки не получили. Одну из девушек направили в стационар местного медучреждения, но вскоре ее отпустили. Вторую лечат в другой больнице.

Представители ведомства напомнили о том, что не стоит повторять подобные маневры.

До этого в Тольятти ребенок застрял на карусели, когда играл на детской площадке. Нога девочки оказалась в конструкции сиденья и самостоятельно выбраться пострадавшая не смогла. Приехавшие на место специалисты применили гидравлический инструмент и спасли ребенка.

До этого десятки человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве.