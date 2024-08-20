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Врач развеяла миф о пользе чая с лимоном

Врач Дианова: чай с лимоном является лишь вкусовой привычкой

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Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» развенчала мифы о пользе чая с лимоном. По ее словам, лимон, попадая в горячий чай, теряет полезные свойства.

«Лимон, попадая в горячий чай, мгновенно разрушает в себе витамин С, также это происходит, когда мы нарезаем много лимона, и он начинает контактировать с воздухом. Лучше не сразу много резать, а подрезать постепенно. А чай с лимоном — это всего лишь вкусовая привычка», — сказала эксперт.

Она добавила, что одним из лучших способов применения лимона является напиток из свежего плода с добавлением трав, таких как базилик, тархун и мята.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Никита Неверов до этого предупреждал, что утверждение о необходимости употреблять ударные дозы витамина С в межсезонье, чтобы избежать простуды, не соответствует действительности.

Чтобы уберечься от респираторных вирусных инфекций, по его словам, стоит чаще бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещения и, по возможности, избегать мест скопления людей.

Ранее эксперты рассказали, какие фрукты полезно есть при сахарном диабете.

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