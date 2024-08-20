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Суд оставил в силе приговор основателю Group-IB

Верховный суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову

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Евгений Биятов/РИА Новости

Верховный суд РФ оставил в силе приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно». Сам предприниматель в заседании не участвовал.

Сачков находился под стражей с сентября 2021 года. Рассмотрение иска также проходило в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов по делу. Первоначально прокурор просил 18 лет лишения свободы для Сачкова, но назначил 14 лет с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

По версии обвинения, он передавал секретные сведения представителям иностранной разведки, чем нанес репутационный ущерб национальным интересам России. Сачков не признал свою вину и назвал эти обвинения «новым делом Дрейфуса».

Существовала версия, что дело против Сачкова появилось после передачи США сведений о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Ранее Google подтвердил атаки иранских хакеров на штабы Байдена и Трампа.

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