Архитектор рассказала о ходе реставрации дома Мельникова

Реставрация дома Мельникова в Кривоарбатском переулке завершена на 30%. Об этом рассказал журналистам mos.ru гендиректора компании, отвечающей за процесс восстановления дома, Дмитрий Гулич.

По его словам, окончание реставрационных работ запланировано на осень 2025 года.

Отмечается, что на данный момент дом Мельникова закрыт строительными лесами, за которыми видно два цилиндра, врезанных друг в друга на треть радиуса. Как рассказали корреспонденты mos.ru, эта «космическая» конструкция необычна даже для XXI века.

«Трудно представить, как восприняли такой проект градоначальники в 20-е годы прошлого столетия. Причем Константин Мельников с самого начала планировал его как личное жилье, что было невозможно в эпоху коллективизма и коммунальных квартир», — говорится в тексте.

Главный конструктор проекта архитектурного бюро «Рождественка» Елена Николаева рассказала, что Мельников строил свой дом на века, и реставрационные работы в основном сводятся к косметическим.

«Мы применяем щадящие методы реставрации, не заменяем ни один конструктивный элемент», — отметила она.

По ее словам, Мельников точно рассчитал количество кирпичей, и такая кладка хорошо ложилась, обеспечивала теплопроводность и выдерживала большие нагрузки.

«Потом лишние проемы он заложил кирпичом, а еще 17 — деревянными щитами. Эти стены просуществовали 95 лет, и мы практически не обнаружили в них трещин. На данном этапе наша задача — заменить сгнившие деревянные щиты и отреставрировать осыпавшуюся штукатурку», — добавила она.

Директор Музея Константина и Виктора Мельниковы Анна Кистанова рассказала, что для посетителей музей откроется после окончания реставрации.

«Добавим панели с копиями работ архитектора, а во дворе установим информационные стенды, рассказывающие историю здания, и создадим аудиогид для тех, кто собирается ознакомиться с садом дома Мельникова», — рассказала она.

Кистанова добавила, что планируется приводить в музей экскурсионные группы в составе пяти-семи человек, поскольку большую нагрузку оригинальные конструкции дома не выдержат.

«Но мы надеемся, что сможем проводить экскурсии для нескольких групп в день, а не одной, как было раньше», — добавила Кистанова.